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В ФРГ исключили решение по «Северному потоку – 2» до июля 2022 года

В ФРГ оценили ситуацию с исторически низкой заполненностью газохранилищ

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Депутат ландтага федеральной земли Гессен Андреас Лихерт в четверг, 16 декабря, в беседе с «Известиями» оценил данные о том, что заполненность газохранилищ в стране достигла исторически низкого уровня.

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«Как геополитика, так и простые рыночные процессы играют определенную роль как в высоких ценах на газ, так и в низких объемах хранения газа. Когда летом цены на газ резко выросли, конечно, никто не хотел заполнять хранилища дорогим газом и рисковать понести убытки зимой. На самом деле в последнее время цены снова резко упали, но из-за высокого спроса в зимний период, конечно, сейчас становится всё труднее заполнять резервуары для хранения. Это нормальные рыночные процессы», — пояснил он.

Ранее в этот день исполнительный директор Германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке рассказал о том, что заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась до 59%. Указывалось, что на сегодняшний день это «исторически низкий» уровень по сравнению с предыдущими годами.

По данным газеты Handelsblatt, для предотвращения перебоев в энергоснабжении в феврале компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа. Подача заявок на участие завершится в пятницу. Спецтендер представляет собой рыночный механизм обеспечения поставок газа.

По мнению Блешке, учитывая нынешнюю рыночную ситуацию, закупки газа окажутся «определенно сложной задачей». В то же время в министерстве экономики Германии, как указывает газета, данный тендер назвали обычным процессом.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины следующего года принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2».

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении страны.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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