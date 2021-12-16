Заполненность газохранилищ ФРГ достигла исторически низкого показателя

Заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60%. Об этом заявил исполнительный директор Германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

«Уровень заполненности упал ниже 60-процентной отметки», — цитирует его газета Handelsblatt.

Уточняется, что на сегодняшний день он составляет около 59%, что является «исторически низким уровнем» по сравнению с предыдущими годами.

«Поскольку настоящая зима еще впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно. Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень заполненности [хранилищ] станет очень низким в феврале», — предупредил исполнительный директор INES.

По данным издания, для предотвращения перебоев в энергоснабжении в феврале компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа. Подача заявок на участие завершится в пятницу. Спецтендер представляет собой рыночный механизм обеспечения поставок газа. По мнению Блешке, учитывая нынешнюю рыночную ситуацию, закупки газа окажутся «определенно сложной задачей». В то же время в минэкономики Германии, как указывает газета, данный тендер назвали обычным процессом.

Днем ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что подземные хранилища газа (ПХГ) в Евросоюзе заполнены на 62%. По ее словам, этот показатель ниже нормального уровня на 12 п.п. Тогда же Еврокомиссия предложила сформировать механизм, в рамках которого страны ЕС смогут осуществлять совместные добровольные закупки природного газа для наполнения подземных хранилищ.

До этого, 14 декабря, сообщалось, что ЕС может отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа после 2049 года. Подобное решение может быть принято из-за планов по радикальному пересмотру энергетического рынка и переходу к «зеленой» энергетике. Для повышения энергобезопасности региона в Брюсселе предлагают изменить подход к хранению газа — добиться высокого уровня заполнения хранилищ к началу отопительного сезона. Кроме того, речь идет о разрешении операторам проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа.

Неделей ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин высказал мнение, что, если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с дефицитом газа в конце отопительного сезона. Он сказал, что, по последним данным, отбор голубого топлива из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд куб. м. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что цены на газ в Европе будут расти и дальше.