Прямой эфир
Общество
Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц в регионах
Мир
Курс турецкой валюты обрушился до нового исторического минимума
Общество
Власти Москвы рекомендовали школам отправить учеников на каникулы с 27 декабря
Мир
Заполненность газохранилищ ФРГ достигла исторически низкого показателя
Политика
В Госдуму внесли законопроект о развитии местного самоуправления
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск ракеты «Циркон» по береговой мишени
Общество
В ГД предложили дать занятым домашним хозяйством родителям трудовой статус
Общество
Дептранс предупредил москвичей о сильных пробках
Спорт
Овечкин забросил 751-ю шайбу в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс»
Спорт
Катар выразил готовность пустить привитых «Спутником V» на матчи ЧМ-2022

Заполненность газохранилищ ФРГ достигла исторически низкого показателя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60%. Об этом заявил исполнительный директор Германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

На этот газ: ждет ли Европу новый энергетический кризис
Эксперты прогнозируют рост цен на топливо и не исключают остановку промышленных предприятий

«Уровень заполненности упал ниже 60-процентной отметки», — цитирует его газета Handelsblatt.

Уточняется, что на сегодняшний день он составляет около 59%, что является «исторически низким уровнем» по сравнению с предыдущими годами.

«Поскольку настоящая зима еще впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно. Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень заполненности [хранилищ] станет очень низким в феврале», — предупредил исполнительный директор INES.

По данным издания, для предотвращения перебоев в энергоснабжении в феврале компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа. Подача заявок на участие завершится в пятницу. Спецтендер представляет собой рыночный механизм обеспечения поставок газа. По мнению Блешке, учитывая нынешнюю рыночную ситуацию, закупки газа окажутся «определенно сложной задачей». В то же время в минэкономики Германии, как указывает газета, данный тендер назвали обычным процессом.

Днем ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что подземные хранилища газа (ПХГ) в Евросоюзе заполнены на 62%. По ее словам, этот показатель ниже нормального уровня на 12 п.п. Тогда же Еврокомиссия предложила сформировать механизм, в рамках которого страны ЕС смогут осуществлять совместные добровольные закупки природного газа для наполнения подземных хранилищ.

До этого, 14 декабря, сообщалось, что ЕС может отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа после 2049 года. Подобное решение может быть принято из-за планов по радикальному пересмотру энергетического рынка и переходу к «зеленой» энергетике. Для повышения энергобезопасности региона в Брюсселе предлагают изменить подход к хранению газа — добиться высокого уровня заполнения хранилищ к началу отопительного сезона. Кроме того, речь идет о разрешении операторам проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа.

Неделей ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин высказал мнение, что, если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с дефицитом газа в конце отопительного сезона. Он сказал, что, по последним данным, отбор голубого топлива из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд куб. м. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что цены на газ в Европе будут расти и дальше.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021