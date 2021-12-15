В ЕС предложили создать механизм совместных добровольных закупок газа в ПХГ

Европейская комиссия предложила сформировать механизм, в рамках которого страны Евросоюза смогут осуществлять совместные добровольные закупки природного газа для наполнения подземных хранилищ. Об этом говорится в опубликованном 15 декабря сообщении ЕК.

«Предложение дает возможность государствам — членам союза совершать добровольные совместные закупки для пополнения стратегических резервов», — сказано в заявлении.

Также уточняется, что предложения комиссии должны быть утверждены странами ЕС.

В то же время источник в Евросоюзе рассказал журналистам, что роль ЕК в данном процессе может заключаться в обеспечении и контроле соблюдения правил ЕС, а также в распространении опыта.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз может отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа после 2049 года из-за планов по радикальному пересмотру энергорынка и переходу к «зеленой энергетике». Отмечается, что для повышения энергобезопасности региона в Брюсселе предлагают изменить подход к хранению газа — добиться высокого уровня заполнения хранилищ к началу отопительного сезона. Также в материале говорится о разрешении операторам проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа.

7 декабря портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал «Известиям», что в случае, если зима в Европе окажется холодной, регион может столкнуться с нехваткой газа в конце отопительного сезона.

6 декабря в «Газпроме» заявили, что европейские страны уже потратили почти четверть объемов газа, которые закачали в этом году в подземные хранилища (ПГХ). Приблизительное значение приравнивается к 23,4%.