В ЕС задумались об отказе от долгосрочных контрактов по газу

Евросоюз (ЕС) может отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа после 2049 года. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на имеющиеся документы.

Уточняется, что подобное решение ЕС может быть принято из-за планов по радикальному пересмотру энергетического рынка и переходу к «зеленой энергетике».

Официально проект, подготовленный Еврокомиссией (ЕК), может быть опубликован 15 декабря. Для повышения энергобезопасности региона в Брюсселе предлагают изменить подход к хранению газа — добиться высокого уровня заполнения хранилищ к началу отопительного сезона.

Кроме того, речь идет о разрешении операторам проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа.

Также страны ЕС, как сообщает агентство, будут проводить анализ уровня заполненности хранилищ и учитывать все возможные риски, связанные с поставками. При выявлении рисков страны Евросоюза должны будут принимать меры — провести торги или аукционы, а также установить обязательства по сохранению минимального уровня заполненности хранилищ.

Bloomberg считает, что подготовка такого плана — плохая новость для России, которая настроена на заключение долгосрочных контрактов.

Ранее в этот день спотовая цена газа в Европе на открытии биржевых торгов выросла на 5,3% и поднялась выше $1 400 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября.

Как 7 декабря «Известиям» рассказал Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», если зима в Европе окажется холодной, что весьма вероятно, в том числе из-за активного в этом году явления Ла-Нинья, с которым связывают снижение температуры в глобальном масштабе, регион может столкнуться с нехваткой газа в конце отопительного сезона.

Во-первых, по словам Скрябина, это связано с наступлением зимнего периода. Во-вторых, на прошлой неделе в ходе конференции по итогам января—сентября 2021 года «Газпром» заявил о том, что уровень текущей добычи газа находится практически на максимуме, то есть ожидать «существенного увеличения поставок газа в Европу вряд ли возможно», сказал эксперт. 6 декабря в «Газпроме» также рассказали, что европейские страны уже потратили почти четверть объемов газа, которые закачали в этом году в подземные хранилища (ПГХ). Приблизительное значение приравнивается к 23,4%.

Кроме того, 14 декабря биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 16,13%, или на 4236 рублей, достигнув 30 490 рублей за 1 т впервые с 26 ноября.

24 ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ) стала причиной газового кризиса в Европе и спровоцировала действия на повышение цен региональными игроками. По его словам, Европа в этом году столкнется с ростом выбросов углекислого газа из-за возросшего потребления угля.