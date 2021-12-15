В ЕС заявили о заполненности ПХГ на уровне ниже нормы

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Евросоюзе заполнены на 62%, что на 12 п.п. ниже нормального уровня. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.

«Хранилища находятся на уровне 62% от своих мощностей. Это на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это же время в предыдущие годы», — сказала она.

Ранее в этот день Еврокомиссия предложила сформировать механизм, в рамках которого страны ЕС смогут осуществлять совместные добровольные закупки природного газа для наполнения подземных хранилищ.

Днем ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документы сообщило, что ЕС может отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа после 2049 года. Подобное решение может быть принято из-за планов по радикальному пересмотру энергетического рынка и переходу к зеленой энергетике.

Для повышения энергобезопасности региона в Брюсселе предлагают изменить подход к хранению газа — добиться высокого уровня заполнения хранилищ к началу отопительного сезона. Кроме того, речь идет о разрешении операторам проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа.

До этого, 7 декабря, Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», высказал мнение, что, если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с дефицитом газа в конце отопительного сезона. Он сказал, что, по последним данным, отбор голубого топлива из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд куб. м. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что цены на газ в Европе будут расти и дальше.

1 декабря в «Газпроме» заявляли, что Европа отобрала уже более 18% запасов газа, закачанного в подземные хранилища прошедшим летом, в то время как запасы в ПХГ Украины уже приближаются к отметке начала закачки. В компании отметили, что украинские запасы газа опустились ниже показателя прошлого года на 38,7%, то есть на 10,3 млрд куб. м.

24 ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ) стала причиной газового кризиса в Европе, она спровоцировала действия на повышение цен региональными игроками. Он добавил, что Европа в 2021 году столкнется с ростом выбросов углекислого газа из-за роста потребления угля.