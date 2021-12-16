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В Москве простились с режиссером Сергеем Соловьевым

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В Москве 16 декабря простились с режиссером Сергеем Соловьевым. Народного артиста РФ похоронили в четверг, 16 декабря, на Троекуровском кладбище, где покоятся его родители и сын.

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Отпевание состоялось в церкви Святого апостола Иоанна Богослова на Бронной, сообщает телеканал «Звезда». Память Соловьева пришли почтить его близкие, друзья, коллеги и ученики, в частности ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссер Павел Чухрай и многие другие, сообщается на сайте aif.ru.

О смерти 77-летнего режиссера, сценариста и кинопродюсера стало известно 13 декабря, передает RT. Источники «Известий» сообщали, что причиной кончины стала острая сердечная недостаточность.

Как рассказала «Известиям» актриса Анастасия Светлова, кинорежиссер радовал, восхищал и удивлял людей своим творчеством, а его смерть стала настоящей трагедией для мира искусства и кино.

Президент России Владимир Путин 14 декабря выразил соболезнования родным и близким Соловьева. Он отметил, что артист был замечательным кинорежиссером, наделенным безграничным талантом и особой творческой свободой.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе.

Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.

Память Соловьева увековечат в Москве. По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, скорее всего, памятная табличка появится на доме режиссера.

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