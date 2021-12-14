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Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Соловьева

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Президент России Владимир Путин 14 декабря выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера Сергея Соловьева.

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«Примите искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Александровича Соловьева. Сергей Соловьев был замечательным кинорежиссером, наделенным безграничным талантом и особой творческой свободой. Его глубокие, самобытные работы обогатили палитру отечественного кинематографа, стали поистине легендарными символами эпохи», — говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что память об «этом ярком, неординарном человеке и настоящем Мастере» навсегда сохранится в сердцах людей.

О смерти 77-летнего режиссера, сценариста и кинопродюсера стало известно 13 декабря. Источники «Известий» сообщили, что причиной смерти кинорежиссера стала острая сердечная недостаточность.

Похороны Соловьева пройдут 16 декабря на Троекуровском кладбище. Место гражданской панихиды пока не уточняется.

Как сообщила «Известиям» актриса Анастасия Светлова, кинорежиссер радовал, восхищал и удивлял людей своим творчеством, а его смерть стала настоящей трагедией для мира искусства и кино. Светлова также выразила соболезнования родным и близким Соловьева.

Председатель Союза кинематографистов России режиссер Никита Михалков отметил, что Соловьев сумел заставить многочисленных зрителей по-новому взглянуть на подростков. По его словам, режиссер стал первооткрывателем, благодаря ему многие артисты вскоре стали известны. Как подчеркнул Михалков, Соловьев имел свой неповторимый почерк и стал культовым режиссером для российского кинематографа.

Соловьев дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе.

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