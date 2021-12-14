Названы дата и место похорон режиссера Соловьева

Похороны кинорежиссера Сергея Соловьева пройдут 16 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает источник в окружении режиссера ТАСС.

«Отпевание состоится в четверг, 16 декабря, в 11:00 мск в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Похороны пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище, где похоронены родители Сергея Александровича и его сын Митя», — сказал источник.

Место гражданской панихиды пока уточняется.

О смерти 77-летнего режиссера, сценариста и кинопродюсера стало известно 13 декабря. Источники «Известий» сообщили, что причиной смерти кинорежиссера стала острая сердечная недостаточность.

Российский музыкант и актер Сергей Бугаев в беседе с «Известиями» назвал огромной утратой смерть Соловьева. Он отметил, что у режиссера было стремление к свободе творчества, что их и сблизило.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе.

Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.

Память Соловьева увековечат в Москве. По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, скорее всего, памятная табличка появится на доме режиссера.