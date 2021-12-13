В Москве увековечат память о режиссере Сергее Соловьеве

Память советского и российского кинорежиссера, сценариста и кинопродюсера Сергея Соловьева увековечат в столице. Об этом председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил в понедельник, 13 декабря.

«Это большая потеря, 77 лет — не так много, но Сергей ушел из жизни. Очень талантливый и человек, и педагог, и кинематографист. Конечно, его память будет увековечена, это понятно», — сказал Герасимов агентству городских новостей «Москва». По его словам, скорее всего, памятная табличка появится на доме Соловьева.

Ранее в этот день в пресс-службе ВГИКа сообщили, что Соловьев умер 13 декабря в возрасте 77 лет.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе.

Он также делал театральные постановки, писал книги и выступал на телевидении с авторскими передачами, сообщает телеканал «360».

В начале 2019 года под руководством Соловьева заработал Театр-студия САС.

Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 2002 году Соловьев выступил за создание международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом.

В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.