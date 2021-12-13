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Сергей Бугаев назвал огромной утратой смерть режиссера Соловьева

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Российский музыкант и актер Сергей Бугаев назвал огромной утратой смерть режиссера Сергея Соловьева. Артист, сыгравший в фильме «Асса» Бананана, прокомментировал смерть создателя картины «Известиям» в понедельник, 13 декабря.

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«Мы с ним готовили спектакль, буквально 15-го я собирался быть в Москве и планировал обсудить с ним, но, к сожалению, уже, видимо не сможем сделать эту постановку… Уход Сергея Соловьева — огромная утрата. Он сделал очень много для русского искусства. Мы работали вместе над фильмом «Асса», — заявил Бугаев.

Он отметил, что у Соловьева было стремление к свободе творчества, что и сблизило режиссера и артиста.

«Фильм «Асса» получился манифестом сразу двух поколений: Соловьева-Говорухина и нашего. Я с вами сейчас говорю, а на самого слезы накатывают, что человека больше не увидишь. У него была своя улыбка, свои особые реакция на какие-то вещи… Вдобавок это был уникальный человек в отношении оценки окружающих. На первом месте у него был творческий потенциал. Соловьев — стопроцентный художник», — добавил Бугаев.

Также новость о смерти Соловьева прокомментировал актер Валерий Баринов. Артист отметил, что режиссер всегда искал что-то новое и в свои работах не любил повторяться.

«У него был взгляд художника на все — даже на самые бытовые вещи. Я много общался с ним на фестивалях, мы были симпатичны друг другу, а снимался у него в фильме «Асса-2» — играл графа Льва Николаевича Толстого. Меня потрясло, насколько ответственно и даже дотошно он подходил к моей, в общем-то, эпизодической роли», — рассказал актер «Известиям».

Баринов назвал уход Соловьева огромной потерей. Он отметил, что из профессии кинорежиссера сейчас уходят личности и индивидуальности.

«Сегодня все подчинено механистическому, ориентированному на коммерческий успех подбору — актеров, художественных средств, даже публики, которая почему-то определяет тематику и репертуар», — сказал Баринов.

О смерти 77-летнего режиссера, сценариста и кинопродюсера стало известно ранее в этот день.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе.

Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.

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