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Стала известна причина смерти Сергея Соловьева

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Причиной смерти кинорежиссера Сергея Соловьева стала острая сердечная недостаточность. Об этом «известиям» сообщили источники в понедельник, 13 декабря.

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Народному артисту России было 77 лет.

Режиссер Алексей Герман-младший рассказал, что Соловьев долго болел и в последнее время был прикован к кровати. В результате режиссер скончался в своей квартире в Москве, передает телеканал РЕН ТВ.

Дата прощания и место похорон режиссера пока не определены.

Ранее в этот день отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя, Роберт Цой, выразил соболезнования в связи со смертью режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева. По его словам, он очень уважал и любил кинорежиссера.

Смерть Соловьева также прокомментировал режиссер Алексей Герман-младший, сказав, что Соловьев обладал невероятной энергий и был другом его родителей.

Сергей Соловьев является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе. В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.

В связи с кончиной Соловьева канал РЕН ТВ изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм «Асса», снятый кинорежиссером.

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