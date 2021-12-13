Отец Цоя выразил соболезнования в связи со смертью режиссера «Ассы» Соловьева

Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя, Роберт Цой, выразил соболезнования в связи со смертью режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева. Смерть создателя культового фильма он 13 декабря прокомментировал «Известиям».

Роберт Цой отметил, что о смерти режиссера узнал несколько часов назад.

«Я очень соболезную. Я его очень уважал и любил», — сказал Цой.

Смерть Соловьева также прокомментировал режиссер Алексей Герман-младший. Соловьев обладал невероятной энергий и был другом родителей Германа-младшего, добавил сам режиссер.

«Соловьев был уникальным явлением для нашей культуры. Он как-то умудрялся достаточно долгие годы находиться на стыке, с одной стороны, авторского кино, с другой стороны — кино, которое знали, цитировали. Кино, которое стало каким-то отражением времени. Как, например, фильм «Асса», — рассказал Герман-младший.

О смерти 77-летнего режиссера, сценариста и кинопродюсера стало известно ранее в этот день.

Российский музыкант и актер Сергей Бугаев в беседе с «Известиями» назвал огромной утратой смерть Соловьева. Он отметил, что у Соловьева было стремление к свободе творчества, что их и сблизило.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе.

Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.

В связи с кончиной Соловьева канал РЕН ТВ изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм «Асса», снятый кинорежиссером.