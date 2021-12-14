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Актриса Светлова назвала трагедией для мира кино смерть режиссера Соловьёва

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Актриса Анастасия Светлова заявила, что кинорежиссер Сергей Соловьёв радовал, восхищал и удивлял людей своим творчеством, а его смерть стала настоящей трагедией. Об этом она сообщила в интервью «Известиям» в понедельник, 13 декабря.

«Какой-то страшный год, уходит такое количество великих, потрясающих, талантливых совершенно людей... Связано это с такой бедой, с эпидемией, чумой нашей XXI века. То, что сейчас случилось, — это такая трагедия... Это очень большая трагедия для мира искусства, кино, это очень большая потеря», — отметила актриса.

Светлова также выразила соболезнования родным и близким кинорежиссера.

О смерти 77-летнего режиссера, сценариста и кинопродюсера стало известно ранее в этот же день.

Российский рок-музыкант, основатель панк-шоу-ансамбля «Футбол» Сергей Рыженко заявил, что скончавшийся кинорежиссер Сергей Соловьев принадлежал «великому кинематографу XX века, когда кино было искусством, а не зрелищем». Он также подчеркнул, что сделает всё, чтобы постараться сохранить международный фестиваль «Дух огня», основателем и художественным руководителем которого являлся Соловьёв.

Ранее 13 декабря отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя, Роберт Цой, выразил соболезнования в связи со смертью режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева. По его словам, он очень уважал и любил кинорежиссера.

Председатель Союза кинематографистов России режиссер Никита Михалков отметил, что Соловьёв сумел заставить многочисленных зрителей по новому взглянуть на подростков. По его словам, режиссер стал первооткрывателем, благодаря ему многие артисты вскоре стали известны. Как подчеркнул Михалков, Соловьёв имел свой неповторимый почерк и стал культовым режиссером для российского кинематографа.

В связи с кончиной Соловьева канал РЕН ТВ изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм «Асса», снятый кинорежиссером.

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