Музыкант Рыженко назвал Соловьева художником невероятного масштаба

Российский рок-музыкант, основатель панк-шоу-ансамбля «Футбол» Сергей Рыженко, в беседе с «Известиями» в понедельник, 13 декабря, заявил, что скончавшийся кинорежиссер Сергей Соловьев принадлежал «великому кинематографу XX века, когда кино было искусством, а не зрелищем».

«Мы много лет сотрудничали вместе. Он мой старший товарищ, у которого я многому научился, который мне по жизни много дал. Начиная с «Ассы». Мы тогда делали «Ассу», я там песни пел, снимался в этом фильме, а последние лет 15 мы вместе делали кинофестиваль «Дух огня», это ханты-мансийский международный фестиваль, фестиваль первой категории, где Сергей Александрович был и основателем, и художественным руководителем», — рассказал он.

Рыженко также напомнил, что директором фестиваля до своей смерти был актер и кинорежиссер Александр Абдулов, а сам он эти годы был музыкальным руководителем фестиваля. Музыкант отметил, что у него с Соловьевым был постоянный творческий контакт

«Он был художником невероятного масштаба, это был большой мастер, его так и звали все студенты, которых он обожал, а они обожали его, он очень любил преподавать во ВГИКе. По спектаклям у него были задумки. Все Соловьева называли мастером, кем он и являлся. При этом он был всегда доступен в плане общения, не было никакого снобизма, никакой дистанции в плохом смысле слова. Он был максимально открыт ко всему новому, яркому, его это очень радовало, он умел по-детски реагировать на все творческие проявления, они его радовали от души», — подчеркнул Рыженко.

По его словам, он собирался вместе с Соловьевым «в конце февраля — в начале марта традиционно провести фестиваль «Дух огня».

«Мы будем делать всё, чтобы постараться сохранить фестиваль, потому что фестивалей [такого] формата у нас мало в стране. Он был по-настоящему мэтром кино, настоящий киноакадемик, не в плане бронзовой скульптуры какой-то. Он создал авторское кино, его интересовали становления молодого человека. Он всю жизнь в своей творческой лаборатории изучал именно этот период жизни. Он принадлежит великому кинематографу XX века, когда кино было искусством, а не зрелищем, способом зарабатывания денег. Оно формировало мощную духовную сферу, которую сейчас кинематограф потерял», – заключил рок-музыкант.

О смерти 77-летнего режиссера, сценариста и кинопродюсера стало известно ранее в этот же день.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе.

Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.

В связи с кончиной Соловьева канал РЕН ТВ изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм «Асса», снятый кинорежиссером.