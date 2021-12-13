Никита Михалков рассказал о новаторстве в творчестве Соловьева

Председатель Союза кинематографистов России режиссер Никита Михалков сказал, что ушедший из жизни режиссер Сергей Соловьев внес весомый вклад в советское и российское кино.

13 декабря стало известно, что кинорежиссер Сергей Соловьев скончался в возрасте 77 лет.

«Он был одним из молодых новаторов, который сумел найти уникальный киноязык, уникальным этот язык был не только и не столько тем, что вызывал у многих оторопь, недоумение и желание спорить, а тем, что он открыл некую удивительную лирическую страницу, которая очень во многом формировала сущность молодого поколения», — сказал Михалков.

Также он добавил. что Соловьев, будучи старше тех, о ком он снимал кино, оставаясь самим собой и верным своему стилю, сумел заставить многочисленных зрителей по новому взглянуть на подростков.

По словам Михалкова, режиссер стал первооткрывателем, благодаря ему многие артисты вскоре стали известны.

«Мне, например, он открыл Цоя», — уточнил Михалков.

Также председатель Союза кинематографистов РФ отметил, что Соловьев относился к той категории режиссеров, которых можно узнать, не читая заглавных титров.

«Это потрясающее качество, когда ты входишь случайно в кинотеатр на середину сеанса, и понимаешь, что это Феллини или Бергман. Ты понимаешь это по вкусу, по стилю, по почерку», — пояснил он.

На его взгляд, Соловьев имел свой неповторимый почерк и стал культовым режиссером для российского кинематографа.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Соловьев — советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог; лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР, народный артист РФ.

Им были сняты, такие фильмы, как: «Асса», «Станционный смотритель», «Черных монах», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Черная роза —эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Мелодии белой ночи».

Ранее 13 декабря отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя, Роберт Цой, выразил соболезнования в связи со смертью режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева. По его словам, он очень уважал и любил кинорежиссера.

Смерть Соловьева также прокомментировал режиссер Алексей Герман-младший, сказав, что Соловьев обладал невероятной энергий и был другом его родителей.

В связи с кончиной Соловьева канал РЕН ТВ изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм «Асса», снятый кинорежиссером.