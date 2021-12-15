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Проект хакатонов по ИИ охватит все регионы РФ

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Проект по созданию хакатонов и популяризации искусственного интеллекта (ИИ) охватит все 85 регионов России. Такое заявление сделал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов в среду, 15 декабря.

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Проект запустили в июне этого года, и уже были проведены 10 из 116 запланированных мероприятий.

«Это первый и один из самых масштабных проектов в России, посвященных развитию ИИ и его популяризации преимущественно среди молодежи», — передали слова Агофонова на сайте РВС.

Он добавил, что многие из предложенных участниками решений превзошли ожидания: некоторые из них почти не требовали доработки.

В свою очередь, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко добавил, что цель хакатонов — привлечь молодежь к сферам ИИ и ИТ, а также показать действующим специалистам, что в регионах РФ есть заказчики и спрос на эти профессии.

Проект, в рамках которого молодежи помогают реализовать себя, устраивают ребят на стажировки и самых лучших показывают работодателям, продолжится до 2024 года и охватит не только субъекты РФ, но и еще несколько стран.

11 ноября свыше 6 тыс. человек со всех регионов России приняли участие в отборочных этапах IV всероссийского учебного фестиваля по ИИ и программированию RuCode 4.0. Самыми активными претендентами на участие в этом масштабном мероприятии стали Москва, Приморский край и Республика Татарстан.

10 ноября помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что внедрение технологий ИИ в российскую экономику позволит дополнительно создать около 3 млн рабочих мест. Он добавил, что ИИ будет внедряться всё больше и больше по мере того, как отрасли российской и глобальной экономики будут проходить процесс цифровой трансформации.

8 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство собирается провести масштабную цифровую трансформацию в промышленности. В частности, будет создана единая централизованная цифровая платформа, с ее помощью 80% граждан смогут получать федеральную помощь без лишних справок уже к 2024 году.

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