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Защита владельца шахты «Листвяжная» обжалует его арест

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Сторона защиты Михаила Федяева, собственника холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), который владеет шахтой «Листвяжная», намерена обжаловать решение суда об его аресте.

«Решение суда мы обжалуем», — заявил адвокат после оглашения приговора 15 декабря.

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Руководитель холдинга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

В ходе судебного заседания представитель Следственного комитета (СК) РФ сообщил, что Федяев был в курсе нарушений в шахте и принимал меры к сокрытию документов.

Следователи на заседании ходатайствовали об аресте четырех обвиняемых. Так, суд постановил арестовать, помимо Федяева, гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера Анатолия Лобанова.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

14 декабря председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в случившейся трагедии. Он уточнил, что в рамках расследования дела назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, в том числе горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.

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