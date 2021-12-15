Защита владельца шахты «Листвяжная» обжалует его арест

Сторона защиты Михаила Федяева, собственника холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), который владеет шахтой «Листвяжная», намерена обжаловать решение суда об его аресте.

«Решение суда мы обжалуем», — заявил адвокат после оглашения приговора 15 декабря.

Руководитель холдинга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

В ходе судебного заседания представитель Следственного комитета (СК) РФ сообщил, что Федяев был в курсе нарушений в шахте и принимал меры к сокрытию документов.

Следователи на заседании ходатайствовали об аресте четырех обвиняемых. Так, суд постановил арестовать, помимо Федяева, гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера Анатолия Лобанова.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

14 декабря председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в случившейся трагедии. Он уточнил, что в рамках расследования дела назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, в том числе горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.