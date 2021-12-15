Суд арестовал техдиректора «СДС-Уголь» по делу о ЧП на «Листвяжной»
Центральный районный суд Кемерово заключил под стражу технического директора АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» Антона Якутова по делу об аварии на шахте «Листвяжная». Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в прокуратуре Кузбасса.
Якутов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Согласно решению суда, Якутов пробудет под стражей один месяц 11 суток, до 25 января 2022 года. Главному инженеру ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолию Лобанову также избрали данную меру пресечения на аналогичный срок.
Также суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Михаилу Федяеву, собственнику холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), который владеет шахтой «Листвяжная». Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).
В ходе судебного заседания представитель Следственного комитета (СК) РФ сообщил, что Федяев был в курсе нарушений в шахте и принимал меры к сокрытию документов.
Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.