Главного инженера шахты «Листвяжная» арестовали

Центральный районный суд Кемерово избрал главному инженеру ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолию Лобанову меру пресечения в виде заключения под стражу. Заседание проходит 15 декабря.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней, до 25 января 2022 года», — говорится в сообщении прокуратуры Кемеровской области.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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