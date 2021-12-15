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Названы два неожиданных симптома штамма «Омикрон»

The Telegraph: Пациенты со штаммом «Омикроном» жалуются на першение в горле и боли в пояснице
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Статистические данные из Южно-Африканской Республики, где штамм коронавируса «Омикрон» к настоящему времени стал доминирующим, свидетельствуют о том, что он вызывает два необычных симптома. Об этом 15 декабря сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, доктор Райан Ноах, исполнительный директор крупнейшей в ЮАР частной страховой компании здоровья Discovery Health, заявил, что у пациентов, зараженных «Омикроном», наблюдаются такие проявления, как боли в пояснице и першение в горле. В то же время он отметил, что пациенты с данным штаммом на 23% реже попадают в медицинские учреждения по сравнению с теми, у кого выявили вариант «Дельта». По словам специалиста, к таким выводам врачи пришли после анализа примерно 78 тыс. выявленных случаев COVID-19.

«Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию»
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При этом в материале отмечается, что протекание COVID-19 в легкой форме в большинстве случаев вовсе не значит, что новый южноафриканский штамм менее опасен. Вероятно, несколько уровней иммунитета, приобретенного в результате перенесенной инфекции и вакцинации, сыграли важную роль в изменении тяжести заболевания, подытоживает The Telegraph.

Ранее в среду исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) Дженни Харрис заявила, что штамм «Омикрон» является наиболее опасным для системы здравоохранения Великобритании за всё время пандемии. По ее словам, данный субвариант коронавируса отличается большим числом мутаций, чем обусловлен высокий риск инфицирования даже для тех, кто прошел вакцинацию.

В этот же день было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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