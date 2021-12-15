Прямой эфир
Общество
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за участия в драках
Мир
В ЕС заявили о заполненности ПХГ на уровне ниже нормы
Общество
Синоптик предупредила о 20-градусных морозах в Москве
Экономика
Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле
Политика
СФ одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2024 года
Общество
Госдума одобрила использование водительских прав для идентификации клиентов
Спорт
Принц Чарльз посвятил гонщика Хэмилтона в рыцари
Мир
В ЕС предложили создать механизм совместных добровольных закупок газа в ПХГ
Экономика
Путин призвал создать механизм контроля за ценами на стройматериалы
Мир
В бундестаге призвали НАТО перейти к политике деэскалации в отношениях с РФ

Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступают за увеличение доли национальных валют в двусторонней торговле. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Сообразить на двоих: как РФ и КНР взялись за стратегическую стабильность
И почему российско-китайское сближение не конвертируется в военный союз

«И президент (России. — Ред.), и председатель (КНР. — Ред.) выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов на фондовые рынки друг друга», — сказал он журналистам.

Переговоры двух лидеров состоялись ранее в среду в режиме видеоконференции. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что отношения РФ и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке. По словам главы государства, двусторонние отношения показали крепкую жизнеспособность и приобрели новое дыхание.

Помимо прочего российский лидер рассказал, что товарооборот РФ и Китая за январь–ноябрь увеличился на 31%, до $123 млрд, и превысил допандемийный уровень.

В этот же день основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус выразил мнение, что в ближайшие 20–50 лет китайский юань займет место доллара и станет основной резервной валютой. Финансист пояснил, что именно у китайского юаня больше шансов, чем у других, стать ведущей резервной валютой, так как золотые резервы Китая постоянно растут.

29 ноября ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что Россия и Китай должны выполнить задачу по увеличению товарооборота между странами к 2024 году до $200 млрд. Он указал, что за девять месяцев текущего года товарооборот между странами составил $98,9 млрд, что почти на четверть больше показателей за аналогичный период в 2019 году.

Ранее, 28 июня, Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021