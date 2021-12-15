Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступают за увеличение доли национальных валют в двусторонней торговле. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«И президент (России. — Ред.), и председатель (КНР. — Ред.) выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов на фондовые рынки друг друга», — сказал он журналистам.

Переговоры двух лидеров состоялись ранее в среду в режиме видеоконференции. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что отношения РФ и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке. По словам главы государства, двусторонние отношения показали крепкую жизнеспособность и приобрели новое дыхание.

Помимо прочего российский лидер рассказал, что товарооборот РФ и Китая за январь–ноябрь увеличился на 31%, до $123 млрд, и превысил допандемийный уровень.

В этот же день основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус выразил мнение, что в ближайшие 20–50 лет китайский юань займет место доллара и станет основной резервной валютой. Финансист пояснил, что именно у китайского юаня больше шансов, чем у других, стать ведущей резервной валютой, так как золотые резервы Китая постоянно растут.

29 ноября ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что Россия и Китай должны выполнить задачу по увеличению товарооборота между странами к 2024 году до $200 млрд. Он указал, что за девять месяцев текущего года товарооборот между странами составил $98,9 млрд, что почти на четверть больше показателей за аналогичный период в 2019 году.

Ранее, 28 июня, Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.