Сечин рассказал об увеличении товарооборота между РФ и Китаем до $200 млрд к 2024 году

Россия и Китай должны выполнить задачу по увеличению товарооборота между странами к 2024 году до $200 млрд. Об этом 29 ноября заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«Китай и Россия достигли исторических успехов в развитии всеобъемлющего сотрудничества и укреплении всесторонних связей, и энергетика создает основу для дальнейшего увеличения товарооборота», — заявил Сечин на открытии III Российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

Сечин указал, что за девять месяцев текущего года товарооборот между странами составил $98,9 млрд, что почти на четверть больше показателей за аналогичный период в 2019 году.

«Поставленная руководителями наших стран задача по увеличению к 2024 году товарооборота до $200 млрд должна быть выполнена», — заявил Сечин.

Также глава «Роснефти» указал, что у Китая и России есть потенциал для развития взаимных расчетов в юанях и рублях, что будет способствовать «росту предсказуемости в мировой экономике и укреплению платежных балансов наших стран».

В пресс-службе «Роснефти» указали на развитие двухсторонних цепочек в добыче, переработке и транспортировке нефти и газа.

«Китайские строительные и проектные компании являются надежными партнерами по реализации крупных инфраструктурных проектов, реализуемых на приоритетных для нас принципах «под ключ», — сказал Сечин.

Сечин добавил, что действующие между странами соглашения являются основой не только энергетической, но и экономической безопасности Китая и России.

Российский вице-премьер Александр Новак на полях бизнес-форума также высказался о перспективах сотрудничества двух стран в области электроэнергии.

«Экспорт электроэнергии по итогам этого года ожидаем порядка 4 млрд кВт.ч. При этом «Интер РАО» и ГЭК Китая рассматривают возможность дальнейшего увеличения экспорта электроэнергии из России в Китай», — приводит его слова «Интерфакс».