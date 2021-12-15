Прямой эфир
Общество
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за участия в драках
Мир
В ЕС заявили о заполненности ПХГ на уровне ниже нормы
Общество
Синоптик предупредила о 20-градусных морозах в Москве
Экономика
Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле
Политика
СФ одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2024 года
Общество
Госдума одобрила использование водительских прав для идентификации клиентов
Спорт
Принц Чарльз посвятил гонщика Хэмилтона в рыцари
Мир
В ЕС предложили создать механизм совместных добровольных закупок газа в ПХГ
Экономика
Путин призвал создать механизм контроля за ценами на стройматериалы
Мир
В бундестаге призвали НАТО перейти к политике деэскалации в отношениях с РФ

Си Цзиньпин поддержал инициативу России о гарантиях безопасности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель КНР Си Цзиньпин осведомлен об идее системы гарантий безопасности и понимает озабоченности России. Об этом в среду, 15 декабря, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Полуочная ставка: что обсудят лидеры КНР и США на первой встрече
И в каких сферах отношений двух держав стоит и не стоит ждать подвижек

«Поскольку председатель специально заявил, что он поддерживает требования России о гарантиях, то, естественно, он хорошо об этом осведомлен и понимает главное: какие озабоченности испытывает Россия на своих западных границах», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что Си Цзиньпин полностью поддерживает инициативу России о выработке соответствующих гарантий безопасности.

«Стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты. И мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры и контакты на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО», — пояснил помощник российского лидера.

Также в ходе переговоров Си Цзиньпин заявил, что ряд стран вмешивается в дела РФ и КНР, поэтому двум государствам необходимо предпринимать больше совместных усилий для интересов безопасности.

Ранее в этот же день лидеры России и Китая провели переговоры в режиме видеосвязи.

В открытой части беседы президент РФ Владимир Путин заявил, что организованная видеосвязь позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений. Путин считает их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Также он сообщил, что рассчитывает лично встретиться с китайским коллегой в феврале в Пекине. Там главы государств могут провести переговоры и посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021