Си Цзиньпин поддержал инициативу России о гарантиях безопасности

Председатель КНР Си Цзиньпин осведомлен об идее системы гарантий безопасности и понимает озабоченности России. Об этом в среду, 15 декабря, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Поскольку председатель специально заявил, что он поддерживает требования России о гарантиях, то, естественно, он хорошо об этом осведомлен и понимает главное: какие озабоченности испытывает Россия на своих западных границах», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что Си Цзиньпин полностью поддерживает инициативу России о выработке соответствующих гарантий безопасности.

«Стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты. И мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры и контакты на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО», — пояснил помощник российского лидера.

Также в ходе переговоров Си Цзиньпин заявил, что ряд стран вмешивается в дела РФ и КНР, поэтому двум государствам необходимо предпринимать больше совместных усилий для интересов безопасности.

Ранее в этот же день лидеры России и Китая провели переговоры в режиме видеосвязи.

В открытой части беседы президент РФ Владимир Путин заявил, что организованная видеосвязь позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений. Путин считает их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Также он сообщил, что рассчитывает лично встретиться с китайским коллегой в феврале в Пекине. Там главы государств могут провести переговоры и посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр.