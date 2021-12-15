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Переговоры Путина и главы КНР Си Цзиньпина завершились

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Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, проходившие 15 декабря по видеосвязи, завершены.

Разговор лидеров государств продолжался порядка полутора часов.

В открытой части беседы президент РФ заявил, что организованная видеосвязь позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений. Путин считает их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Также он сообщил, что рассчитывает лично встретиться с китайским коллегой в феврале в Пекине. Там главы государств могут провести переговоры и посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видеосаммит Путина с Си Цзиньпином будет чрезвычайно важным и продолжительным. Он отметил, что в ходе разговора лидеры будут обсуждать в том числе агрессивную риторику НАТО и напряженную ситуацию в Европе.

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Тогда же российский президент в интервью CNBC назвал председателя КНР своим другом. По его словам, двустороннее взаимодействие идет на пользу как народу Китая, так и России и создает устойчивость в международных делах.

28 июня лидеры двух стран объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

14 июня Путин назвал достигнутый Россией уровень отношений с Китаем беспрецедентно высоким, однако указал на попытки извне разрушить эти связи. Российский лидер подчеркивал, что между Пекином и Москвой сложились отношения стратегического партнерства, которых не было ранее, а также был достигнут «высокий уровень доверия и сотрудничества», причем, по его словам, по всем направлениям, в том числе в политике, экономике, сфере технологий и в военно-техническом сотрудничестве.

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