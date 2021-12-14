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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

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Видеосаммит президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином будет продолжительным по времени и с широкой повесткой дня. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Завтра состоится российско-китайский саммит. Это будет видеоконференция президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, чрезвычайно важные переговоры», — сказал он.

Песков заявил, что в ходе разговора лидеры будут обсуждать в том числе агрессивную риторику НАТО и напряженную ситуацию в Европе.

«[Будет] обмен мнениями по международным делам. Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином», — указал представитель Кремля.

О том, что Путин и Си Цзиньпин планируют 15 декабря провести встречу в формате видеоконференции, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин 13 декабря.

В тот же день в Кремле сообщили, что лидеры подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсудят приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.

14 октября российский президент в интервью CNBC назвал председателя КНР своим другом. По его словам, двустороннее взаимодействие идет на пользу как народу Китая, так и России и создает устойчивость в международных делах.

28 июня лидеры двух стран объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

14 июня Путин назвал достигнутый Россией уровень отношений с Китаем беспрецедентно высоким, однако указал на попытки извне разрушить эти связи. Российский лидер подчеркивал, что между Пекином и Москвой сложились отношения стратегического партнерства, которых не было ранее, а также был достигнут «высокий уровень доверия и сотрудничества», причем, по его словам, по всем направлениям, в том числе в политике, экономике, сфере технологий и в военно-техническом сотрудничестве.

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