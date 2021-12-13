Путин обсудит с председателем КНР приоритеты сотрудничества

Президент России Владимир Путин на онлайн-переговорах с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином 15 декабря обсудит приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщается на сайте Кремля.

«Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам.

О том, что Си Цзиньпин планирует 15 декабря провести встречу с Путиным в формате видеоконференции, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин ранее в этот день.

14 октября российский президент в интервью CNBC назвал председателя КНР своим другом. По его словам, двустороннее взаимодействие идет на пользу как народу Китая, так и России и создает устойчивость в международных делах.

28 июня лидеры двух стран объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

14 июня Путин назвал достигнутый Россией уровень отношений с Китаем беспрецедентно высоким, однако указал на попытки извне разрушить эти связи. Российский лидер подчеркивал, что между Пекином и Москвой сложились отношения стратегического партнерства, которых не было ранее, а также был достигнут «высокий уровень доверия и сотрудничества», причем, по его словам, по всем направлениям, в том числе в политике, экономике, сфере технологий и в военно-техническом сотрудничестве.