Си Цзиньпин проведет встречу с Путиным по видеосвязи 15 декабря

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин планирует 15 декабря провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Об этом 13 декабря сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря из Пекина проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции», — говорится в заявлении.

Подробностей пока не приводится.

Ранее, 14 октября, российский президент в интервью CNBC назвал председателя КНР своим другом. По его словам, двустороннее взаимодействие идет на пользу как народу Китая, так и России и создает устойчивость в международных делах.

28 июня лидеры двух стран объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

14 июня Путин назвал достигнутый Россией уровень отношений с Китаем беспрецедентно высоким, однако указал на попытки извне разрушить эти связи. Российский лидер подчеркивал, что между Пекином и Москвой сложились отношения стратегического партнерства, которых не было ранее, а также был достигнут «высокий уровень доверия и сотрудничества», причем, по его словам, по всем направлениям, в том числе в политике, экономике, сфере технологий и в военно-техническом сотрудничестве.