Прямой эфир
Общество
Главный психиатр Минздрава назвал синдромы влияния COVID-19 на мозг
Наука
Ученые из Австрии рассказали о БЦЖ-вакцине с полной защитой от COVID-19
Мир
Президенты Монголии и РФ обсудят пограничные КПП и сотрудничество в культуре
Мир
Украина пригрозила разгромить армию Венгрии одной штурмовой бригадой
Происшествия
В Шереметьево поступило сообщение о «минировании» более 20 самолетов
Мир
Макрон в беседе с Путиным отметил сокращение числа мигрантов на границе с РБ
Наука
Американский зонд Parker впервые «коснулся» Солнца
Мир
США объявили о готовности снять санкции с Ирана в рамках СВПД
Мир
Поведение Зеленского назвали «неудачной пародией» на молодого Путина
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 декабря

Мальчик выпал из окна частного детсада

0
Выделить главное
вкл
выкл

Пятилетний ребенок выпал из окна частного детсада в Москве. Мальчик упал с третьего этажа, его госпитализировали, передает телеканал «Известия». Детский сад оборудовали в трехкомнатной квартире. По данным прокуратуры, присматривающая за детьми 43-летняя женщина в момент ЧП была на кухне. Мальчик вышел на балкон, оставшись без присмотра. В следственном комитете сообщили, что дети фактически постоянно проживали в этой квартире. СК и прокуратура по Москве начали проверку.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021