Мальчик выпал из окна частного детсада

Пятилетний ребенок выпал из окна частного детсада в Москве. Мальчик упал с третьего этажа, его госпитализировали, передает телеканал «Известия». Детский сад оборудовали в трехкомнатной квартире. По данным прокуратуры, присматривающая за детьми 43-летняя женщина в момент ЧП была на кухне. Мальчик вышел на балкон, оставшись без присмотра. В следственном комитете сообщили, что дети фактически постоянно проживали в этой квартире. СК и прокуратура по Москве начали проверку.

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