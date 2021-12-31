Звезда на ёлку: Орбакайте с парфюмом, Зацепин с вакциной, Лепс с ликом

Российские звезды верны традициям — планируют отметить праздники в кругу семьи, не загадывают на будущее и наряжаются в ретро. Какие цвета в одежде будут актуальны в 2022-м, как похудеть к Новому году, во что вкладывать деньги и на что рассчитывать нашей сборной на Олимпийских играх, узнали «Известия» .

Григорий Лепс

Певец, заслуженный артист России

Звезда на ёлку Григорий Лепс Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Я решил начать изменения с себя. Надоело, смотреть на лицо, которое в телевизор не помещается. Перестал жрать и за два месяца похудел на 14 кг. Хочу еще сбросить килограмма четыре. На диетах не сижу. Просто ем мало. Мой рекорд — минус 50 кг за полгода. У меня все в жизни на уровне «нравится, не нравится». Например, мне нравится ходить пешком. Летом в Италии делать было нечего, прошел 59 км. Занял этот поход 9 часов 51 минуту.

Еще в этом году пополнил коллекцию икон. Сейчас их у меня более 200. Все висят в доме. В основном приобретаю у частных коллекционеров. Пару лет назад на зарубежном аукционе купил Николая Угодника. Я давно хотел именно эту икону XVI века. Нашел только за границей. В России очень мало аукционов. Это дорогостоящее приобретение, но не предел. За самую ценную икону для коллекции я отдал более миллиона долларов.

Кристина Орбакайте

Певица, заслуженная артистка России

Звезда на ёлку Кристина Орбакайте в спектакле «Двое на качелях» Фото: Театр «Современник»/sovremennik.ru

— Сейчас у меня загруженный график из-за съемок. Год уходящий мне запомнился активной работе в кино. Мы возвращаемся к фильму «Любовь-морковь». Ренат Давлетьяров снимает уже четвертую часть под названием «Возвращение машин». Весной, надеюсь, все будет хорошо, и мы продолжим.

Еще снимаюсь в популярном сериале «Тест на беременность». А кроме кино у меня есть театр «Современник», в котором я играю спектакль «Двое на качелях». В ноябре должно было состояться мое юбилейное шоу в Москве, к которому мы готовились очень долго. Но из-за ограничений его пришлось перенести на 25 мая следующего года. Организаторы ждут, когда запретов будет меньше. Хочется, чтобы был заполнен весь зал.

Еще в этом году мне предложили коллаборацию с косметической компанией. Как видите, работы много. И чтобы быть в форме, стараюсь заниматься спортом. На съемки езжу с фитнес-резинками. Это удобно. О планах на будущее думаю, но не люблю говорить. С наступающим!

Иван Бессонов

Пианист, победитель «Evrovision Young Musicians 2018»

Звезда на ёлку Иван Бессонов Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Безусловно, год был необычный. Непростой, с точки зрения реализации каких-то планов. Я стараюсь находить хорошие моменты в любых ситуациях, замечаю что-то новое. Например, возникли проекты, которые, возможно, не были бы так легко осуществимы в другое время. В моей жизни появились онлайн-концерты. Очень интересное мероприятие. Концерт со зрителями это всегда общение, взаимодействие, обмен энергиями. Ты постоянно находишься в тонусе. А выступая в одиночестве, ты транслируешь свое личное. Не пытаешься найти энергетический туннель между собой и залом. Играешь без излишней эйфории. Тогда лучше идут камерные произведения. Это важно.

Жизнь музыканта состоит из открытий, которые его подпитывают, дают силы на творчество. С гастролями за рубежом сейчас сложно, поэтому все концерты проходят в России. Надеюсь, это скоро закончится, и можно будет ездить по миру. В основном я играл сольно, но сейчас мне интересно играть ансамблем. 28 января в Доме Музыки в Москве я сыграю с камерным ансамблем произведения русских композиторов. Хочется поработать и с певцами. Но у хороших исполнителей очень плотный график.

Мне кажется, то чем я занимаюсь, важно для людей. Чувствовать себя лучше, заново открывать мир, меняться. А мне лично мало что надо. Мечтал о золотистом ретривере. Набрался наглости и на «прямой линии» спросил у президента: «А можно ли мне собаку?» Честно говоря, тогда я даже не представлял, что это за мероприятие. Подумал, что уж президент мне точно не откажет. А если он не скажет «нет», то и родители тоже. Так и получилось. Они поняли мое стремление и опередили Владимира Владимировича, купили мне собаку.

Александр Зацепин

Композитор, народный артист России

Звезда на ёлку Александр Зацепин Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Новый год буду отмечать в кругу семьи во Франции. У нас в семье обычно все в русских традициях. Ёлка, стол, оливье. Единственное отличие — встречаем Новый год дважды, сначала по московскому времени, потом по местному.

Я оптимист. Мне всегда есть, что хорошее вспомнить. О подарках не думаю. Самый главный дар — это жизнь. Мне же 95 лет! А еще мне приносит радость удачная работа. В этом году в Театре кукол имени Сергея Образцова поставили спектакль «Барон Мюнхгаузен», в котором звучит моя музыка. Зрители приняли хорошо. Режиссер театра Катя Образцова предложила еще один спектакль. Какой, пока не знаю, но с нетерпением жду. Еще будет издан диск с музыкой к спектаклю.

Мой менеджер Малик озаботился, чтобы издать и музыку из фильмов, которые выходили 60 лет назад. Сейчас восстанавливаем произведения и издадим на виниле . Люди пишут. Находятся любители, которые не могут жить без моей музыки. Даже бум какой-то.

Я без дела не сижу. Для меня работа как кислород. Если ее нет, я задыхаюсь. В декабре в Московском областном ТЮЗе у Нонны Гришаевой поставили мой мюзикл «Иван Царевич и Серый Волк». Я прилетел в Москву на премьеру, а еще меня пригласили в Кремлевский дворец, где вручили Национальную музыкальную премию. Приятное событие. Кроме этого была и другая цель — сделать прививку от коронавируса, и я ее сделал.

Анна Шатилова

Диктор, телеведущая, народная артистка России

Звезда на ёлку Анна Шатилова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Я никогда не задумывалась о том, чего бы ждала от года наступающего. Но прежде всего, хотелось бы пожелать здоровья моей семье — сыну, моим двум внукам-студентам. Чтобы все мы были живы и здоровы. Все было благополучно, чтобы светило солнце, чтобы небо было голубым. Открывались новые имена. Например, этот год мне принес знакомство с рэпером ST.

Я горжусь успехами моего сына. Он — писатель, поэт, переводчик. В этом году вышла его очередная книга — «Гамлет»: литературный детектив». Для меня это большая радость.

Владислав Третьяк

Олимпийский чемпион по хоккею

Звезда на ёлку Владислав Третьяк Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Для меня Новый год — праздник праздников. Потому что на протяжении 17 лет 31 декабря я находился вне дома, защищал честь страны на чемпионатах мира, на всяких кубках, и не встречал праздник с семьей. Для меня Новый год остался праздником из детства. И как закончил играть в хоккей, встречаю его только в семье. Нарядим елочку, приготовим подарки, накроем на стол.

Год был с потерями. Тёща умерла от коронавируса. Ей было 92 года. Потерял лошадь, кота. Так что главное в жизни — здоровье. Какие у меня желания? По секрету –— чтобы наши Олимпиаду выиграли.

Марина Зудина

Народная артистка России

Звезда на ёлку Марина Зудина Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— В последние годы мы традиционно семьей уезжали встречать Новый год к друзьям в Екатеринбург. Мы знакомы уже больше 30 лет. В гостеприимный дом на праздник собирается несколько семей с детьми и внуками.

Я желаю себе классных, интересных проектов, знакомства с талантливыми людьми. Несколько проектов перенеслись на новый год, жду их осуществления. Хочется, чтобы рядом были креативные люди, а работа была в радость. Я так подзаряжаюсь от того, когда есть команда, драйв, расцветаю.

Рада, что в МХТ имени Чехова с приходом нового худрука Константина Хабенского изменилась атмосфера. Олег Павлович 18 лет руководил этим театром. И мне так хочется, чтобы там остался его дух . Это для меня важнее того, выхожу я на сцену или нет. Честно говоря, я не знаю, когда я смогу спокойно воспринимать уход Олега Павловича. Но понимаю, что надо научиться понять и отпустить. Надо иметь мужество жить дальше.

Влад Лисовец

Стилист

Звезда на ёлку Влад Лисовец Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Мы сейчас находимся на стыке, когда можно донашивать то, что покупали — кроссовки, овер-сайз, но уже постепенно приходит более элегантная одежда, в стилистике 1970-х. Будто из бабушкиного сундука. Поэтому ничего не надо выбрасывать. Стоит обратить внимание на элегантное и женственное. Будут актуальны приталенные пиджаки с большими лацканами, обувь с острыми и квадратными носами, каблук. Докупите блестящее, люрекс, носить это можно с мягкими тканями. И миксуйте овер-сайз, что-то объемное из 1990-х с расклешенными брюками из 1970-х.

Мужчинам надо смотреть на коллекции молодого Ива Сен-Лорана. Его эстетика будет очень актуальна. В женских коллекциях мировых дизайнеров много розового и леопарда. Я бы не назвал цвет, который не надо носить в 2022 году. Просто не надо подбирать более трех-четырех цветов в комплект. Не перебарщивайте.

В прическах модны челки и не суперуложенные волосы. Чтобы было ощущение вчерашней укладки. В макияже — стрелки.

Так как я вырос в тяжелое советское время, когда особо подарков не дарили, особенного ничего и не жду для себя к празднику. Очень люблю, когда люди пишут поздравительные открытки. Это всегда очень трогательно. Мне нравятся советские елки. Такие скромно наряженные, трогательные и нежные. В чем я буду встречать Новый год? У меня есть одна постоянная новогодняя традиция —надевать новое нижнее белье и носки. Все остальное — неважно.