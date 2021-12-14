Евродепутат назвал ошибочной политику ЕС в отношении Белоруссии

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани указал на ошибочность политики Евросоюза в отношении Белоруссии.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 14 декабря, политик подчеркнул, что Брюссель совершил ошибку, введя санкции в отношении Минска и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко после выборов президента в августе 2020 года.

По его словам, он поддерживает решение польских властей не впускать мигрантов на территорию Европейского союза, но назвал поведение Европы наивным в предположении, что Лукашенко никак не ответит на санкции.

«Вы знаете, в Библии говорится: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Не уверен, что Лукашенко дочитал до этого места», — заявил Мариани.

Французский политик предположил, что вернее было бы проводить встречи с оппозицией, поскольку введение санкций желаемых результатов не принесло. Он добавил, что Лукашенко обвиняют в Европе в гибридной войне, забывая, что «сами ее начали — с санкций».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая 2021 года. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище.

Обострение кризиса произошло 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. Польская сторона применили спецсредства, из-за чего пострадали военные, мигранты и журналисты. Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.

В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции в отношении Белоруссии затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

5 декабря премьер-министр Белоруссии Роман Головченко указал, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты «абсолютно адекватные» меры.

7 декабря власти Белоруссии с 1 января 2022 года ввели продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и других стран.