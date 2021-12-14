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Минобороны России сообщило о слежке за французским фрегатом «Овернь» в Черном море

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Силы Черноморского флота следят за французским фрегатом «Овернь» в Черном море. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Овернь» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.

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