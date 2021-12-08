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Истребители РФ сопроводили военные самолеты Франции в небе над Черным морем

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Российские истребители Су-27 сопроводили в небе над Черным морем военные самолеты Франции «Рафаль» и «Мираж-2000». Об этом 8 декабря сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели.

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«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль», а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

После разворота иностранных военных самолетов российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Ранее, 3 декабря, гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Отмечалось, что военный самолет хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации. Она подчеркнула, что, если в данном случае катастрофу удалось предотвратить, это не значит, что США и НАТО могут безнаказанно рисковать жизнями людей.

В тот же день над нейтральными водами Черного моря также обнаружили приближающиеся к границе РФ воздушные цели. Для недопущения нарушения границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30. Экипажи российских истребителей идентифицировалиобъекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря.

Ранее, 30 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Президент отметил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие, а возможно, и ядерное.

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