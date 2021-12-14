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Мурашко рассказал о новом классе ученых в условиях пандемии COVID-19

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Пандемия коронавируса изменила парадигму научно-технического развития. Новые условия меняет ландшафт науки, поэтому появляется необходимость в принципиально ином классе ученых. Об этом 14 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на виртуальном саммите QS Subject Focus Summit Medicine 2021.

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«Наука нуждается в новом классе ученых, их можно назвать Т-образными специалистами. Они имеют основную специализацию в одной отрасли, например, в генетике, а также дополнительные компетенции в другой сквозной технологии, например, в цифровизации. Что вместе рождает новый класс ученых, которые способны совершить прорыв», — сказал он.

По словам министра, уже с первых дней обучения медицине каждому студенту важно видеть свой «образовательный трек», а министерству, как регулятору, обеспечивать включение сквозных технологий в образовательные программы.

Ранее, 10 декабря, президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что за 20 лет в России произошли очень большие изменения в сфере науки. Он также подчеркнул, что труд ученого требует самоотречения и полной самоотдачи. По словам Ковальчука, это тяжелое и не очень высоко оплачиваемое дело, поэтому оно является уделом творческих людей, у которых «некий внутренний порыв, позыв, стремление выше любого другого вызова».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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