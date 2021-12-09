На пороге перемен

Конгресс молодых ученых в Сочи, приуроченный к окончанию Года науки и технологий, открылся сессией, посвященной природоподобным технологиям. В основном докладе президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук раскрыл тему выбранных властями РФ приоритетов развития и необходимости перехода к новым технологиям, прежде всего в энергетике, копирующей механизмы и процессы, происходящие в природе. Следующие спикеры пленарной сессии обсудили потенциальные преимущества и угрозы новых технологий. Вторая сессия под названием «Человек, природа, общество и технологии», модератором которой выступил Михаил Ковальчук, позволила специалистам разных научных направлений рассказать о многих аспектах развития природоподобных технологий и междисциплинарного образования.

В Сочи открылся Конгресс молодых ученых. На него съехались участники со всей страны. Попасть в здание олимпийского пресс-центра, где проходит конгресс, можно только в маске, а также предъявив QR-код и свежие данные ПЦР-теста.

Первую сессию открыл помощник президента России Андрей Фурсенко. Он поздравил участников конгресса с тем, что, несмотря на пандемию, у ученых есть возможность встретиться не только в онлайне.

— Эта сессия открывает конгресс, который завершает Год науки и технологий, — отметил Андрей Фурсенко. — Каждый месяц года был тематическим. Последний месяц — декабрь — посвящен взаимодействию природы и человека. В начале предыдущего десятилетия Михаил Ковальчук был инициатором развития принципиально новых природоподобных технологий, которые могут разрешить целый ряд острых проблем, с которыми столкнулось на современном этапе человечество. Именно поэтому мы открываем наш конгресс сессией, которая посвящена этим технологиям.

Из докладчиков первым слово взял президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Его выступление было посвящено философскому осмыслению внутренних закономерностей и процессов, которые привели к сегодняшней ситуации. В частности, Михаил Ковальчук поднял вопрос о тактических и стратегических приоритетах и выборе путей развития, которые стояли и стоят перед руководством разных стран.

Он вспомнил ситуацию августа 1945 года, когда США произвели испытание нового оружия, взорвав в Хиросиме и Нагасаки ядерные бомбы. В ответ на это СССР смог всего за четыре года создать свое оружие и установить паритет в мире.

— Мы с вами живы и живем в суверенной стране только потому, что наши предшественники правильно выбрали стратегические приоритеты, — отметил в своем докладе Михаил Ковальчук.

Вызов планетарного масштаба

По мнению Михаила Ковальчука, сейчас перед человечеством стоит новый вызов. Необходим переход к новым принципам генерации и потребления энергии, новым материалам, технологиям, которые бы копировали природу, были бы такими же экономными и чистыми.

Эти тезисы он развил во второй сессии, которая включала в себя краткие доклады специалистов разных направлений науки. Президент НИЦ «Курчатовский институт» выступил модератором обсуждения.

— Мир переживает период коренных изменений, — отметил Михаил Ковальчук. — В индустриальном мире доля НИОКРа (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — работы поискового, теоретического и экспериментального характера, выполняемые для определения возможности создания новой техники. — «Известия»), то есть доля интеллекта в той или иной разработке была не более 5%. Дальше мы перешли в постиндустриальный мир. Появилась микроэлектроника. Доля НИОКРа возросла до 30%. Уменьшилась доля материала и энергии. А теперь, когда мы говорим о природоподобии, мы переходим к совершенно другому природоподобному укладу, где доля интеллекта возрастает до 90%. То есть продукт следующего технологического уклада будет сублимированным знанием.

Конвергенция наук

Тезисы Михаила Ковальчука развили в разных направлениях и другие докладчики. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул важность и необходимость взаимодействия естественных и гуманитарных наук.

— Не может быть сегодня высококлассного айтишника без хорошего гуманитарного образования, — отметил министр.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской согласился с модератором, приведя пример разработанной в университете математической модели для прогноза пандемии COVID-19, которая затем смогла предсказывать и экономические процессы, как наглядное свидетельство конвергенции наук и технологий.

В обеих сессиях с докладами также выступили президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН Александр Дынкин, руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий «Иннопрактики» Владимир Авдеенко, вице-президент НИЦ «Курчатовский институт», академик РАН Владислав Панченко, временно исполняющий обязанности директора ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Говорун и другие.