Ковальчук заявил о готовности России к научно-технологическому прорыву

Год науки в России наглядно продемонстрировал, что страна готова к научно-технологическому прорыву. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Год науки, запущенный по решению президента [России Владимира Путина], с моей точки зрения, он очень наглядно продемонстрировал, что наша страна готова к научно-технологическому прорыву, и этот год сейчас сделал следующее: он должен был резко поднять в глазах общественного мнения всего народа роль науки и роль ученого», — сказал он на пленарном заседании конгресса молодых ученых.

Ковальчук также подчеркнул, что за 20 лет в России благодаря усилиям президента произошли очень большие изменения.

Говоря о смысле Года науки, он отметил, что труд ученого требует самоотречения и практически круглосуточной работы. По словам Ковальчука, это тяжелое и не очень высоко оплачиваемое дело, поэтому является уделом творческих людей, у которых «некий внутренний порыв, позыв, стремление выше любого другого вызова».

«Ум и интеллект должны стать предметом для подражания, и мне кажется, что это ключевой результат нашего Года науки», — заключил он.

Ранее, 8 декабря, президент России выступил за рост объемов мегагрантов, выделяемых на научные исследования. По его мнению, если власти хотят привлекать исследователей высочайшего уровня, то надо увеличить объем мегагранта. Кроме того, нужно делать так, чтобы было заметно развитие этой работы.

В декабре 2020 года глава государства подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021-м. Также Путин поручил правительству разработать и утвердить основный план мероприятий по проведению Года науки и технологий.