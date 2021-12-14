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Назначен новый директор шахты «Листвяжная»

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Новым директором шахты «Листвяжная» в Кемеровской области вместо Сергея Махракова был назначен Андрей Хмелинский. Об этом 14 декабря сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что Хмелинского назначили исполняющим обязанности директора шахты в конце ноября. На посту директора он сменил Сергея Махракова, руководившего «Листвяжной» с марта 2015 года.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям. Так, в частности, Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

27 ноября бывший директор шахты был арестован на два месяца — до 26 января 2022.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

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