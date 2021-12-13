Первый случай «Омикрон»-штамма выявили в Китае

В городе Тяньцзинь на севере Китая зарегистрировали первый случай инфицирования «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом говорится в распространенном 13 декабря заявлении эпидемиологического штаба города.

Согласно информации тяньцзиньского штаба, инфицированный COVID-19 гражданин прибыл в КНР из-за рубежа. При этом отмечается, что заболевание у него протекает бессимптомно. Мужчина был направлен в медицинское учреждение.

«Это первый случай обнаружения штамма «Омикрон» в материковом Китае», — сказано в заявлении.

Ранее в понедельник глава минздрава Британии Саджид Джавид заявил, что «Омикрон» распространяется с феноменальной скоростью. По его словам, в настоящее время 10 человек с данным штаммом находятся в английских больницах. Министр также сообщил, что на вариант «Омикрон» приходится около 40% заражений в Лондоне.

12 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира. По предварительным данным, по скорости распространения он может превзойти вариант «Дельта».

Ранее, 26 ноября, ВОЗ сообщила, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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