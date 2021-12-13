Прямой эфир
Общество
Голикова заявила о нераспространении закона о QR-кодах на детей
Экономика
Цена сжижженый газ на бирже подскочила на 16% за день
Общество
Хабиб Нурмагомедов создал футбольное агентство
Культура
Правительство Нидерландов купит картину Рембрандта за €175 млн
Мир
Первый случай «Омикрон»-штамма выявили в Китае
Спорт
УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки
Экономика
Страховой рынок РФ за три квартала показал лучшие результаты за 8 лет
Спорт
«Зенит» поборется за выход в 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом»
Общество
Суд приговорил фигурантов дела об убийстве Япончика к 15 и 16 годам
Общество
Правительство России подготовило план противодействия «Омикрону»
Сюжет:

Первый случай «Омикрон»-штамма выявили в Китае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Тяньцзинь на севере Китая зарегистрировали первый случай инфицирования «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом говорится в распространенном 13 декабря заявлении эпидемиологического штаба города.

Согласно информации тяньцзиньского штаба, инфицированный COVID-19 гражданин прибыл в КНР из-за рубежа. При этом отмечается, что заболевание у него протекает бессимптомно. Мужчина был направлен в медицинское учреждение.

Вход конем: почему «Омикрон» проникает в клетку лучше других штаммов
Ученые рассказали об особенностях нового варианта коронавируса

«Это первый случай обнаружения штамма «Омикрон» в материковом Китае», — сказано в заявлении.

Ранее в понедельник глава минздрава Британии Саджид Джавид заявил, что «Омикрон» распространяется с феноменальной скоростью. По его словам, в настоящее время 10 человек с данным штаммом находятся в английских больницах. Министр также сообщил, что на вариант «Омикрон» приходится около 40% заражений в Лондоне.

12 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира. По предварительным данным, по скорости распространения он может превзойти вариант «Дельта».

Ранее, 26 ноября, ВОЗ сообщила, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021