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Минздрав продлил срок регистрации вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»

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Минздрав России продлил срок регистрации вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» до 1 января 2023 года. Об этом 13 декабря сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

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«Внесение необходимых изменений в регистрационные удостоверения вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» является важной вехой и подтверждением востребованности этих вакцин в условиях сохраняющейся заболеваемости», — сказал глава центра Ринат Максютов.

Также он выразил надежду, что препараты «внесут существенный вклад в нормализацию эпидемиологической обстановки в предстоящем году и помогут тем гражданам, которые отдадут им свое предпочтение».

9 декабря Максютов сказал, что данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «Омикрон» могут появиться в середине января.

Препараты «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» были зарегистрированы в РФ 13 октября 2020 года и 26 августа 2021 года соответственно. Уточняется, что различия между ними заключаются в технологических особенностях производства.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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