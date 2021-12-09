Данные об эффективности «ЭпиВакКороны» против «Омикрона» появятся в январе

Данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «Омикрон» могут появиться в середине января. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Чтобы проверить на животных эффективность вакцины против «Омикрона», их привили в конце ноября, когда появились данные о новом штамме вируса, передает RT.

«Заразить животных планируется в конце декабря, поэтому в середине января будут данные о защите вакцины», — сказал Максютов журналистам.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, госпитализировали с коронавирусом или его симптомами. У двоих пациентов выявлен «Омикрон», у четырех — штамм «Дельта», передает НСН.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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