Устроившему взрыв в монастыре в Серпухове проведут психиатрическую экспертизу

Следствие проведет психолого-психиатрическую экспертизу 18-летнему выпускнику православной гимназии, который устроил взрыв в монастыре в подмосковном Серпухове. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила журналистам представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

«В ходе расследования уголовного дела будет назначен целый комплекс необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая», — сообщила Врадий.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД по Подмосковью, 18-летний выпускник православной гимназии устроил взрыв в монастыре. В результате взрыва пострадали 13 человек.

Как уточняла Врадий, молодой человек пытался совершить суицид общеопасным способом. В результате он получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу.

Врадий добавила, что ни один ученик гимназии в Серпухове тяжело не пострадал. Один учащийся был госпитализирован, остальных детей доставили в медицинское учреждение для осмотра.

Как рассказал тренер выпускника гимназии Фил Савостин, юноша раньше занимался спортом и выступал на соревнованиях по уличному воркауту, однако был вынужден бросить, когда переехал от бабушки к матери. По словам Савостина, молодой человек помимо прочего страдал от тяжелого заболевания: у него были проблемы с щитовидной железой.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря в Серпухове. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа.