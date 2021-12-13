Прямой эфир
Экономика
Решетников не исключил рост ВВП России по итогам года выше 4,2%
Наука
Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура
Общество
Депутату Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте
Общество
Минздрав продлил срок регистрации вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»
Мир
В Японии обнаружили связь между уровнем смертности от COVID-19 и генетикой
Мир
МИД РФ предупредил о риске новой конфронтации с НАТО
Общество
В МЧС предупредили москвичей о снегопаде и гололеде
Мир
В Великобритании назвали феноменальной скорость распространения «Омикрона»
Мир
Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья
Экономика
В бундестаге раскритиковали заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке – 2»

Устроившему взрыв в монастыре в Серпухове проведут психиатрическую экспертизу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следствие проведет психолого-психиатрическую экспертизу 18-летнему выпускнику православной гимназии, который устроил взрыв в монастыре в подмосковном Серпухове. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила журналистам представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Пошел на монастырь: что произошло в Серпухове
Выпускник подмосковной православной гимназии принес в школу СВУ, есть пострадавшие

«В ходе расследования уголовного дела будет назначен целый комплекс необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая», — сообщила Врадий.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД по Подмосковью, 18-летний выпускник православной гимназии устроил взрыв в монастыре. В результате взрыва пострадали 13 человек.

Как уточняла Врадий, молодой человек пытался совершить суицид общеопасным способом. В результате он получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу.

Врадий добавила, что ни один ученик гимназии в Серпухове тяжело не пострадал. Один учащийся был госпитализирован, остальных детей доставили в медицинское учреждение для осмотра.

Как рассказал тренер выпускника гимназии Фил Савостин, юноша раньше занимался спортом и выступал на соревнованиях по уличному воркауту, однако был вынужден бросить, когда переехал от бабушки к матери. По словам Савостина, молодой человек помимо прочего страдал от тяжелого заболевания: у него были проблемы с щитовидной железой.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря в Серпухове. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021