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Взрыв на территории монастыря в Серпухове. Главное

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Около восьми утра на территории православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем в подмосковном Серпухове произошел взрыв: сработало самодельное устройство.

По данным ГУ МВД Подмосковья, в 8:24 в помещение гимназии на улице Октябрьской вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения Владислав Струженков и произвел взрыв.

В результате взрыва, по неподтвержденным данным, пострадали 12 человек, в том числе мальчик 15 лет, который получил рваные раны и ожоги.

По некоторым данным, сам Струженков погиб. Однако, как сообщает источник «Известий», к нему никто не подходит из-за возможности наличия у выпускника гимназии второго устройства, поэтому точно сказать, в каком он состоянии, на данный момент нельзя.

«Струженкову в результате взрыва оторвало ногу, он смог доползти в здание гимназии. Сейчас выпускник православной гимназии там находится один, о его состоянии ничего неизвестно», — говорится в сообщении Telegram-канала 112.

Как рассказал источник РБК в территориальном отделе полиции, жертв при взрыве в православной гимназии могло быть больше, если бы в помещение, где в момент взрыва проходила утренняя молитва, не закрыли дверь. По словам сотрудников гимназии, обычно в это время помещение открыто, но на этот раз дверь закрыли. Кроме того, источник добавил, что сразу после взрыва Струженков попытался забаррикадироваться внутри, но его задержали.

Местная жительница в беседе с «Известиями» рассказала, что охранником в гимназии была пожилая женщина.

Источник ТАСС сообщил, что возможной причиной поступка выпускника стал его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

«Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлено в ходе следствия», — рассказал собеседник агентства.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, все задействованные службы сработали слаженно.

«Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование», — написал он.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря.

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