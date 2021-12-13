Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове подросток погиб
Устроивший взрыв на территории женского монастыря в Серпухове подросток погиб, сообщает РЕН ТВ.
На место выехали прокурор Московской области и следователи. В Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
При этом, по данным ГУ МВД Подмосковья, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова.
«Сегодня в 8:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, пострадал также 15-летний подросток.
Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По предварительной информации, воспитанник приходской школы произвел подрыв самодельного взрывного устройства.
По уточненным данным, в результате взрыва пострадали семь человек.