Байден поручил выделить дополнительную помощь Кентукки из-за торнадо

Президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную федеральную помощь властям Кентукки из-за торнадо, признав произошедшее в штате крупным стихийным бедствием. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что помощь будет оказана в «проведении восстановительных работ в районах, затронутых сильными бурями, шквальным ветром, наводнениями и торнадо, начиная с 10 декабря и далее».

«Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

11 декабря над Кентукки прошел торнадо, который губернатор Энди Бешир назвал сильнейшим в истории штата.

По предварительной информации, в результате происшествия в штате погибли по меньшей мере 100 человек. В Белом доме сообщили о действии режима чрезвычайной ситуации.

12 декабря президент России Владимир Путин направил Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей после торнадо.

13 декабря министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил о вероятности того, что работы спасательных служб в Кентукки по ликвидации последствий стихии, а также спасению людей могут занять несколько недель и даже месяцев.