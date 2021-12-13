Прямой эфир
Происшествия
Два человека пострадали в монастыре в Серпухове в результате взрыва СВУ
Мир
Байден поручил выделить дополнительную помощь Кентукки из-за торнадо
Армия
В РФ начали разработку платформы для корабельных беспилотников
Мир
Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море
Мир
Ростуризм сообщил о продаже туров с кешбэком с 18 января по 12 апреля
Мир
Си Цзиньпин проведет встречу с Путиным по видеосвязи 15 декабря
Спорт
Протест Mercedes на итог Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» отклонен
Экономика
Банки ожидают повышения ключевой ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%
Мир
Заболевший COVID-19 президент ЮАР переносит болезнь в легкой форме
Общество
Раскрыта мошенническая схема по перепродаже билетов Большого театра

Байден поручил выделить дополнительную помощь Кентукки из-за торнадо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную федеральную помощь властям Кентукки из-за торнадо, признав произошедшее в штате крупным стихийным бедствием. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

Молниеносная атака: как выжить в грозу
Непогода в городе может быть опаснее, чем в сельской местности

Отмечается, что помощь будет оказана в «проведении восстановительных работ в районах, затронутых сильными бурями, шквальным ветром, наводнениями и торнадо, начиная с 10 декабря и далее».

«Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

11 декабря над Кентукки прошел торнадо, который губернатор Энди Бешир назвал сильнейшим в истории штата.

По предварительной информации, в результате происшествия в штате погибли по меньшей мере 100 человек. В Белом доме сообщили о действии режима чрезвычайной ситуации.

12 декабря президент России Владимир Путин направил Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей после торнадо.

13 декабря министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил о вероятности того, что работы спасательных служб в Кентукки по ликвидации последствий стихии, а также спасению людей могут занять несколько недель и даже месяцев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021