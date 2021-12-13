Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о переброске Западом на Украину «боевиков»
Мир
ВОЗ заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира
Мир
Суд Литвы признал сделку Inta с китайской компанией угрозой нацбезопасности
Общество
Пять африканцев с подозрением на «Омикрон» изолировали в Новой Москве
Мир
Президент Эстонии отказался ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине
Мир
Смертность в США от COVID-19 достигла 800 тысяч из-за штамма «Дельта»
Спорт
Протест Mercedes на итог Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» отклонен
Спорт
ХК ЦСКА отреагировал на задержание своих фанатов на матче с «Локомотивом»
Политика
В Госдуме заявили о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте
Происшествия
В Воронеже задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух мужчин таксист

В США назвали сроки ликвидации последствий торнадо в Кентукки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работы спасательных служб в американском штате Кентукки, где в результате торнадо погибли почти 100 человек, могут занять несколько недель и даже месяцев. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркас.

Затишье после бури: что принесут нефтяному рынку ураганы в США
В ближайшей перспективе цена за баррель Brent останется в диапазоне $42–43

«Мы будем здесь завтра, в предстоящие дни, недели и месяцы, пока восстановление не завершится <...> FEMA (Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям — Ред.) развернуло свои бригады реагирования в Кентукки, чтобы помогать координировать федеральные усилия на земле, а также команды по оценке ущерба, спасателей, дополнительный персонал, готовый включиться в проведение спасательной операции», — отметил Майоркас на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что работа FEMA заключается в доставке продовольствия, воды в пострадавшие районы, а также организации временных убежищ.

По предварительным оценкам американских властей, в Кентукки в результате торнадо погибли по меньшей мере 100 человек. В штате объявлен режим ЧС,

В воскресенье, 12 декабря, Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей после прошедшего торнадо.

Днем ранее американский лидер назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории. Политик также подчеркнул, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах при соответствующих запросах от губернаторов.

В тот же день стало известно, что по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021