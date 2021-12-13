В США назвали сроки ликвидации последствий торнадо в Кентукки

Работы спасательных служб в американском штате Кентукки, где в результате торнадо погибли почти 100 человек, могут занять несколько недель и даже месяцев. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркас.

«Мы будем здесь завтра, в предстоящие дни, недели и месяцы, пока восстановление не завершится <...> FEMA (Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям — Ред.) развернуло свои бригады реагирования в Кентукки, чтобы помогать координировать федеральные усилия на земле, а также команды по оценке ущерба, спасателей, дополнительный персонал, готовый включиться в проведение спасательной операции», — отметил Майоркас на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что работа FEMA заключается в доставке продовольствия, воды в пострадавшие районы, а также организации временных убежищ.

По предварительным оценкам американских властей, в Кентукки в результате торнадо погибли по меньшей мере 100 человек. В штате объявлен режим ЧС,

В воскресенье, 12 декабря, Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей после прошедшего торнадо.

Днем ранее американский лидер назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории. Политик также подчеркнул, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах при соответствующих запросах от губернаторов.

В тот же день стало известно, что по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас).