Байден объявил ЧС в штате Кентукки из-за урагана

Американский лидер Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Кентукки. Об этом сообщили 11 декабря в Белом доме.

Ранее в этот день сообщалось, что более 70 человек погибли от урагана в штате Кентукки из-за непогоды. Уточнялось, что их число до конца текущего дня может вырасти до сотни.

«Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки и приказал оказать федеральную помощь для ответа на случившееся и поддержания нормального функционирования», — сказано в сообщении администрации президента США.

Ураганы и сильный ветер продолжаются в регионе уже несколько дней. Стихия обрушилась на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки.

11 декабря в Белом доме заявили, что Байден проинформирован о торнадо и ураганах, обрушившихся на некоторые штаты США. Он распорядился направить помощь в пострадавшие от стихии регионы страны.

В этот же день сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас). По информации СМИ, пятеро смогли выбраться из полуразрушенного здания. Данных об их состоянии пока нет. При этом еще 20 человек могут находиться под завалами.