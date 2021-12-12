Путин выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате торнадо. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной 12 декабря на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — отмечается в тексте соболезнований.

Глава государства выразил надежду на выздоровление раненых и скорое устранение последствий стихии.

По предварительным оценкам американских властей, в штате Кентукки в результате торнадо погибли по меньшей мере 100 человек. Последствия стихии ликвидируют в том числе военнослужащие Национальной гвардии.

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал эту серию торнадо самой разрушительной в истории штата.

11 декабря Байден назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории. Политик также подчеркнул, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах при соответствующих запросах от губернаторов.

В тот же день стало известно, что по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас).