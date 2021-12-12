Прямой эфир
Политика
Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена
Общество
В России за сутки выявили 29 929 случаев коронавируса
Мир
В Кремле опровергли версии о попытках Байдена напугать Путина
Наука
Ученые допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «Омикрона»
Мир
Украина начнет производить реактивные беспилотники нового поколения
Спорт
Американская теннисистка возмутилась Олимпиадами в России и Китае
Спорт
Оливейра победил Порье на турнире UFC 269
Общество
Путин поздравил с 70-летием путешественника Федора Конюхова
Общество
СК заинтересовался разворотом самолета у Сочи из-за неопознанного судна
Мир
G7 предупредят РФ о «тяжелых последствиях» в случае нападения на Украину

Путин выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате торнадо. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной 12 декабря на сайте Кремля.

Американская трагедия: торнадо смел с лица земли город в Кентукки
Погибли не менее 100 человек

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — отмечается в тексте соболезнований.

Глава государства выразил надежду на выздоровление раненых и скорое устранение последствий стихии.

По предварительным оценкам американских властей, в штате Кентукки в результате торнадо погибли по меньшей мере 100 человек. Последствия стихии ликвидируют в том числе военнослужащие Национальной гвардии.

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал эту серию торнадо самой разрушительной в истории штата.

11 декабря Байден назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории. Политик также подчеркнул, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах при соответствующих запросах от губернаторов.

В тот же день стало известно, что по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021