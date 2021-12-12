Американская трагедия: торнадо смел с лица земли город в Кентукки

Ураган и торнадо, обрушившиеся на штат Кентукки, практически полностью уничтожили город Мэйфилд. Президент Байден назвал бедствие самым разрушительным в истории страны. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Cheney Orr
Разрушения в городе Мэйфилд, штат Кентукки
На весь экран
Фото: REUTERS/Drone Base
На складе компании Amazon в городе Эдвардсвиль рухнула крыша
На весь экран
Фото: REUTERS/Richa Naidu
В результате торнадо в городе погибли несколько человек. Водитель грузовика компании Amazon Эмили Эпперсон ждет информацию о коллеге Остине Макьюэне возле разрушенного склада
На весь экран
Фото: REUTERS/Cheney Orr
В Мэйфилде торнадо разрушил приют для женщин и детей
На весь экран
Фото: REUTERS/Cheney Orr
В городе повреждены линии электропередач
На весь экран
Фото: REUTERS/Cheney Orr
Житель города Мейфилд (Кентукки) в разрушенном после торнадо доме
На весь экран
Фото: REUTERS/Cheney Orr
Разрушительный торнадо прошелся по территории нескольких американских штатов. На фото — разбор завалов на месте крушения поезда в Эрлингтоне, штат Кентукки
На весь экран
Фото: REUTERS/Cheney Orr
На месте разрушений в городе Эрлингтон, штат Кентукки
На весь экран
Фото: REUTERS/Cheney Orr
Разрушенная фабрика по производству свечей в городе Мейфилд, штат Кентукки
На весь экран
Фото: REUTERS/Cheney Orr
Житель города Мэйфилд, штат Кентукки, возле своего разрушенного дома
На весь экран
Фото: REUTERS/Lindsey Nance
Разрушения в штате Кентукки
На весь экран
Фото: REUTERS/Cheney Orr
Жители Мэйфилда в своем доме после разрушительного торнадо
На весь экран
Фото: REUTERS/Cheney Orr
Штаб по сбору пожертвований для пострадавших из-за торнадо, штат Кентукки
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.