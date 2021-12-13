Тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность
Спасатели ВГМЧС России достали на поверхность тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная». Поисковые работы завершены, сообщили 13 декабря в ведомстве.
О том, что найдено тело последнего погибшего шахтера ранее в понедельник рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
«В ходе повторного обследования горных выработок шахты обнаружено и поднято на поверхность тело погибшего шахтера. Поисковые работы завершены», — сказано в сообщении МЧС.
Таким образом спасатели достали из шахты тела всех погибших: 46 горняков и пяти спасателей.
Отмечается, что за все время выполнения поисково-спасательных работ проведена разведка горных выработок аварийного участка шахты — 41 км.
При этом в ходе аварийно-восстановительных работ возведены 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановлены шесть вентиляционных шлюзов, один кроссинг. Также запущен вентилятор главного проветривания шахты. Из подтопленных частей горных выработок откачено свыше 20 тысяч кубометров воды.
ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.
2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.