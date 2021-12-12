ХК ЦСКА отреагировал на задержание своих фанатов на матче с «Локомотивом»

Представители хоккейного клуба ЦСКА прокомментировали 12 декабря задержание пятерых своих болельщиков на матче КХЛ против «Локомотива».

«В данный момент хоккейный клуб разбирается в сложившейся ситуации. Мы находимся в тесном контакте с представителями правоохранительных органов Ярославля и прилагаем все усилия, чтобы помочь задержанным. Надеемся на скорейшее разрешение сложившийся ситуации», — сказано в заявлении пресс-службы ХК ЦСКА, опубликованном во «ВКонтакте».

Инцидент произошел ранее в воскресенье в Ярославле на стадионе «Локомотива», напоминает «Спорт-Экспресс». Фанатов ЦСКА вывели прямо с сектора. Матч закончился со счетом (2:3 ОТ) в пользу хозяев.

Как рассказал один из задержанных болельщиков ЦСКА Дмитрий, в начале матча на сектор вдруг зашел ОМОН и начал задерживать людей. Сам он, по его признанию, был задержан за отсутствие защитной маски. Кроме того, он рассказал, что употреблял алкоголь. Дмитрий пояснил, что всего силовики увезли на освидетельствование пятерых человек.

Похожий случай произошел 28 ноября на матче ЦСКА – «Зенит» в рамках «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). После мачта болельщики красно-синих зажгли файеры, были произведены задержания, составлен 51 протокол об административных правонарушениях, не менее 25 болельщикам может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России

В итоге Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) двумя днями ранее наказал ЦСКА за необеспечение безопасности во время матча. В клубе заявили, что выплатят компенсации болельщикам.