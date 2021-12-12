Нескольких болельщиков ХК ЦСКА задержали в ходе матча с «Локомотивом»

Пять болельщиков ХК ЦСКА задержаны в ходе матча с «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье, 12 декабря. Об этом газете «Спорт-Экспресс» рассказал болельщик ЦСКА Дмитрий.

«По ходу матча на сектор вдруг зашел ОМОН. Просто так, беспричинно задержали пять человек. Их повезли на освидетельствование в ближайший полицейский участок. На стадионе «Локомотива» в Ярославле официально продаются водка и пиво, у них в крови, скорее всего, найдут алкоголь. Еще они были без масок, но это же не повод их упихивать в бобик», — отметил собеседник.

Матч проходил в Ярославле на стадионе «Локомотива». Он закончился со счетом (2:3 ОТ) в пользу ярославского клуба.

11 декабря стало известно, что футбольный клуб ЦСКА произведет компенсации болельщикам по итогам матчей «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) с «Зенитом» и «Арсеналом». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) двумя днями ранее наказал ЦСКА за необеспечение безопасности во время матча с «Зенитом» 28 ноября, когда после окончания встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров. В КДК пояснили, что футбольный клуб закроет трибуны А на два домашних матча, а также выплатит назначенные штрафы.